В NASA обнаружили 301 новую экзопланету с помощью нейросети

Специалисты NASA, используя алгоритмы машинного обучения, обнаружили 301 новую экзопланету. Об этом сообщает пресс-служба американского космического ведомства.

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Уточняется, что речь идет о нейросети ExoMiner. Она использует данные транзитной фотометрии прошлых лет, тесты и алгоритмы, применяемые людьми, опыт предыдущих открытий, а также суперкомпьютер NASA Pleiades: все это вместе позволяет ей отличать настоящие экзопланеты от ложных.

Программа проанализировала тысячи звезд, вблизи которых потенциально могут быть планеты, но изучение которых по отдельности заняло бы слишком много времени. В итоге она сумела обнаружить 301 экзопланету, расширив их список до 4569 экземпляров. Сами ученые полагают, что алгоритм работает точнее их самих, поскольку ему не свойственны разного рода предубеждения.