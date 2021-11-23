Роспотребнадзор создал более точный экспресс-тест на COVID-19

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разрабатывают новый экспресс-тест на COVID-19. Прогнозируется, что он будет выдавать более точные результаты при наличии новых мутаций в геноме патогена. Об этом пишут «Известия».

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По информации издания, реагенты работают на основе изотермической амплификации (Loop mediated isothermal amplification, LAMP), которая способна распознать два участка генома вируса одновременно. Если в одном из них произойдет мутация, то новый тест сможет зафиксировать второй, который остался без изменений.

По словам Камиля Хафизова, руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подобная разработка позволит в значительной степени снизить вероятность ложного отрицательного результата. Он пояснил, что в качестве участков генома, которые необходимо определить, были выбраны максимально консервативные области. Это участок гена полипротеина SARS-CoV-2 и ген поверхностного белка.