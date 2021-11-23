Гинцбург назвал побочный эффект детской вакцины от COVID-19

Небольшой подъем температуры — единственный побочный эффект, который был обнаружен у подростков после вакцинации от COVID-19. В дальнейшем центр планирует приступить к исследованию вакцины на детях в возрасте от 6 до 11 лет. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

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По его словам, выявленные у вакцинированных подростков побочные эффекты были совершенно незначительные — у некоторых на следующий день поднялась температура до 37,4. Никаких других негативных эффектов после вакцинации у подростков, принимавших участие в исследовании, зафиксировано не было. В эксперименте были задействованы дети в возрасте от 12 до 17 лет. Гинцбург добавил, что Центр имени Гамалеи планирует подать документы на исследование препарата «Спутник V» на детях в возрасте от 6 до 11 лет.