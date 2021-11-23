Телескоп на Канарах зафиксировал рекордно быструю звезду

Группа астрономов из Университета Уорика объявила об открытии рекордно быстрой звезды. Это белый карлик, который совершает полное вращение вокруг своей оси за 25 секунд, сообщает The Daily Mail.
Звезде присвоили название LAMOST J024048.51+195226.9. Предыдущим рекордсменом по скорости вращения был белый карлик, который совершал полный оборот за 29 секунд.
«J0240+1952 завершит несколько ротаций за то короткое время, которое люди потратят на то, чтобы прочитать об этом, это действительно невероятно», – отметила глава исследовательской группы доктор Ингрид Пелисоли.
Белый карлик – это остатки звезды, у которой закончилось ядерное топливо. К такой стадии в конце жизненного цикла приходят звезды, подобные Солнцу по размерам и массе.
Звезда J0240+1952 по своим размерам сравнима с Землей, но примерно в 200 тысяч раз массивнее. Ученые смогли получить данные о ней помощью высокочувствительного прибора HiPERCAM на 10-метровом канарском телескопе Gran Telescopio.
Исследование показало, что белый карлик вытягивает газообразную плазму из ближайшей звезды-компаньона и выбрасывает ее в космос со скоростью около 3000 километров в секунду.
«Вращение происходит так быстро, что белый карлик должен иметь массу выше средней, чтобы не быть разорванным на части», – отметили ученые.
Астрономы отметили, что две звезды демонстрируют так называемый «механизм магнитного пропеллера» – звезда притягивает чужую материю при помощи гравитационных сил, но по мере приближения к белому карлику начинает доминировать его магнитное поле. Это очень редкое, но не уникальное явление в космосе.
Ранее сообщалось, что рядом с другой звездой – белым карликом впервые нашли гигантскую планету. Она каким-то образом смогла пережить гибель своей звезды.