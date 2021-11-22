Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенждера Telegram Павел Дуров стал гражданином Франции. Соответствующий указ опубликовали на сайте правительственного вестника страны.

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Документ датирован 23 августа. В нем Дуров находится в списке лиц, приобретающих права гражданства Франции. В документе указаны его имя, дата и место рождения. Сам Дуров информацию пока никак не комментировал.

В 2018 году в СМИ распространялась новость о том, что российский предприниматель зарегистрировал в Великобритании компанию Telegram Open Network и получил гражданство этой страны. Однако позже Дуров опроверг эту информацию.