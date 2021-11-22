В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Дуров стал гражданином Франции

Елена Прошина
37 минут назад

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенждера Telegram Павел Дуров стал гражданином Франции. Соответствующий указ опубликовали на сайте правительственного вестника страны.

Дуров стал гражданином Франции
Фото: ReutersReuters

Документ датирован 23 августа. В нем Дуров находится в списке лиц, приобретающих права гражданства Франции. В документе указаны его имя, дата и место рождения. Сам Дуров информацию пока никак не комментировал.

Журналисты рассекретили жену и детей Павла Дурова

В 2018 году в СМИ распространялась новость о том, что российский предприниматель зарегистрировал в Великобритании компанию Telegram Open Network и получил гражданство этой страны. Однако позже Дуров опроверг эту информацию.

На сегодняшний день помимо российского и французского гражданств у предпринимателя есть паспорт государства Сент-Китс и Невис на Карибских островах. Данный документ позволяет Дурову передвигаться без виз по ЕС и Великобритании.

Наука и техника,Павел Дуров,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители