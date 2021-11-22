Почему «разгон метаболизма» не помогает похудеть

На самом деле вес набирается не столько из-за замедления обмена веществ, сколько из-за пищи, которую мы едим. Как показывают научные исследования, на протяжении всей жизни наш метаболизм остаётся в целом стабильным. В то же время у людей с лишним весом тело может компенсировать физическую активность особым образом. Подробнее - в статье Svenska Dagbladet.

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Как отмечается в материале, каждому человеку нужно потреблять ежедневно определённое количество калорий. Это зависит от его образа жизни (активный или сидячий), а также от типа телосложения, количества мышечной массы, жира. Получается, что чем больше развиты мышцы, тем больше требуется энергии организму.

На скорость обмена веществ могут влиять многие факторы. Например, болезни или наличие высокой температуры. Также длительное время учёные были уверены, что метаболизм с годами замедляется. Но это оказалось не совсем так. Как сообщается в ряде исследований, опубликованных в этом году в журнале Science, с 20 до 60 лет обмен веществ остаётся по большей части стабильным.

Также специалисты утверждают, что в основном увеличение веса с возрастом у человека связано с пищей, которую он ест.

При этом, как показывают результаты исследования Ульфа Экелунда и его коллег, тело может компенсировать физическую активность. То есть если человек будет тренироваться, калории уходить будут, однако в состоянии покоя метаболизм замедлится. Именно поэтому для худеющих физические упражнения и попытки ускорить метаболизм неэффективны.