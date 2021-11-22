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WhatsApp получил новые функции безопасности

Ferra.ruиещё 1
32 минуты назад

В мессенджере WhatsApp появились две новые функции безопасности — репорты на уровне сообщений (message-level reporting) и быстрые звонки (flash calls).

WhatsApp получил новые функции безопасности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Благодаря первой опции пользователи могут жаловаться на учётные записи в WhatsApp, отмечая определённые сообщения. Чтобы это сделать, нужно долго зажимать нужное сообщение. Эта функция должна помочь в борьбе со спамом, домогательствами, нежелательными сообщениями или сообщениями незаконного характера.

Функция flash calls позволяет Android-юзерам, которые переустанавливают WhatsApp на устройстве, верифицировать их телефонный номер с помощью автоматического звонка вместо СМС. Команда мессенджера утверждает, что это гораздо более безопасный вариант, поскольку всё происходит внутри приложения.

Судя по всему, эти обновления выкатываются постепенно. Могут появиться на телефоне не сразу.

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