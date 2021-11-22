WhatsApp получил новые функции безопасности

В мессенджере WhatsApp появились две новые функции безопасности — репорты на уровне сообщений (message-level reporting) и быстрые звонки (flash calls).

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Благодаря первой опции пользователи могут жаловаться на учётные записи в WhatsApp, отмечая определённые сообщения. Чтобы это сделать, нужно долго зажимать нужное сообщение. Эта функция должна помочь в борьбе со спамом, домогательствами, нежелательными сообщениями или сообщениями незаконного характера.

Функция flash calls позволяет Android-юзерам, которые переустанавливают WhatsApp на устройстве, верифицировать их телефонный номер с помощью автоматического звонка вместо СМС. Команда мессенджера утверждает, что это гораздо более безопасный вариант, поскольку всё происходит внутри приложения.