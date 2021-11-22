В iPhone нашли серьезную проблему

Компания Apple объявила о проблемах с динамиком в смартфонах iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

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«Apple определила, что очень небольшой процент устройств iPhone 12 и iPhone 12 Pro может испытывать проблемы со звуком из-за неисправности компонента модуля приемника», - говорится в сообщении на сайте компании.

Владельцы iPhone 12 и iPhone 12 Pro, которые столкнутся с этой проблемой, могут обратиться в авторизованный сервис Apple за бесплатной помощью.

В компании отметили, что проблема может затрагивать устройства, выпущенные в период с октября 2020 года по апрель 2021 года. Для бесплатной замены динамика смартфон должен быть не старше двух лет.

Отзывная кампания не затронет модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.