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Кости птиц из Истыкской пещеры рассказали о прошлом Восточного Памира

InScience
56 минут назад

Специалисты совместной Российско-Таджикской археологической экспедиции обнаружили кости древних птиц в отложениях Истыкской пещеры, расположенной в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Их изучение показало, что на рубеже плейстоцена и голоцена в центре Восточно-Памирского плато на месте современных высокогорных пустынь существовали продуктивные водоемы, которые привлекали различные виды птиц, передает официальный портал Года науки и технологий.

Кости птиц рассказали о прошлом Восточного Памира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас высокогорья Центральной Азии населены уникальной фауной птиц, в которую входят как древние исконные обитатели этих территорий, так и относительно недавние вселенцы из соседних низинных областей. Эти сообщества давно привлекали внимание исследователей, но ранее у ученых не было прямых палеонтологических свидетельств, способных пролить свет на историю птичьего населения этих территорий. Новая коллекция ископаемых костей решает эту проблему.

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Истыкская пещера расположена на высоте 4060 м над уровнем моря, и природа здесь суровая — практически нет осадков, круглый год очень холодно, и лишь один небольшой ручей в окрестностях. Но костные останки птиц указывают, что 14–8 тыс. лет назад здесь находился продуктивный и довольно глубокий водоем, привлекавший разнообразных водных птиц. Некоторые из них — водяной пастушок, красношейная или черношейная поганка — никогда не регистрируются на таких высотах в настоящее время. Присутствие этих видов птиц в высокогорьях свидетельствует, что сейчас их высотное распространение ограничивает нехватка пищевых ресурсов, а не климат.

Полученные данные соответствуют палеоклиматическим реконструкциям, согласно которым для Восточного Памира на рубеже плейстоцена и голоцена была характерна значительно большая обводненность, а уровень воды в озерах был на десятки метров выше, чем сейчас.

Сбор материалов осуществлялся в рамках работ совместной Российско-Таджикской археологической экспедиции под руководством С.В. Шнайдер (Институт археологии и этнографии СО РАН). Изучение остатков птиц осуществлялось Н.В. Зеленковым (Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН).

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