На Луне захотели найти кратеры от мини черных дыр

Два исследователя из Канады и США утверждают, что Луна может быть усеяна кратерами от миниатюрных черных дыр, изучение которых способно дать толчок некоторым прорывным идеям о темной материи. Свою статью они опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Фото: NASA NASA

Авторы статьи считают, что вскоре после Большого взрыва образовалось множество черных дыр размером с атом. Эти сверхплотные объекты свободно перемещаются по космосу, в том числе и по Солнечной системе, где, как утверждается, они бомбардировали Луну и другие небесные тела, однако только на Луне есть возможность хорошо изучить их следы. В принципе, в качестве мишеней могли бы также выступить некоторые спутники Юпитера и Нептуна или Меркурий, однако Луна для землян более доступна.

Так как темная материя, по мнению некоторых теоретиков, может состоять из первичных черных дыр, то изучение лунной поверхности позволит, по крайней мере, наложить некоторые ограничения на эти теории. Будущие пилотируемые миссии на Луну, такие как программа NASA Artemis, могут найти и изучить эти нетипичные кратеры, если они, конечно, существуют. Авторы считают, что следы от микроскопических черных дыр и профили соответствующих кратеров будут заметно отличаться от обычных метеоритных. «Можно поискать силикатную или кварцевую пыль, которая иначе не могла бы возникнуть, — объяснил Мэтт Каплан из Университета штата Иллинойс, один из соавторов исследования, в интервью изданию CNET. — Ведь падение каменных обломков не обеспечит нужных сверхвысоких температур».

По расчетам авторов статьи, первичные черные дыры массой от 1017 до 1023 г могут быть достаточно многочисленными, чтобы испытать неоднократные столкновения с Луной за время существования Солнечной системы.