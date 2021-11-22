Физики придумали способ создать магнитное поле вокруг Марса

Физики предложили способ создать искусственное магнитное поле Марса. Статья с описанием идеи была принята к публикации в журнале Acta Astronautica.

Фото: Ruth Bamford Ruth Bamford

Землю окружает мощное магнитное поле, которое защищает жизнь на поверхности от потоков заряженных частиц. Без него жизнь на поверхности была бы крайне затруднена, а солнечный ветер постепенно бы сдувал земную атмосферу. У Марса нет геомагнитного динамо, служащего источником магнитного поля Земли, и потому его атмосфера так тонка.

Ученые под руководством Рут Бэмфорд из Лаборатории Резерфорда – Эплтона (Великобритания) рассмотрели несколько способов создания искусственного магнитного поля Марса, и выбрали оптимальный, на их взгляд, вариант. Восстановление конвективных потоков в ядре планеты потребует циклопических затрат энергии (миллиардов ядерных взрывов) и может привести к тектонической нестабильности, а схемы с использованием магнитных катушек требуют много материала и будут стоить очень дорого.

Поэтому оптимальным вариантом исследователи посчитали создание тора из заряженных частиц вокруг планеты, источником которых послужит Фобос, спутник Марса. Он вращается вокруг планеты на подходящем расстоянии (9 тыс. км), и на него можно установить ядерный реактор, энергия которого позволит постепенно испарять поверхность спутника и превращать ее материал в заряженные частицы.

Эти заряженные частицы будут дополнительно ускоряться на специальных орбитальных станциях и перелетать между ними вокруг планеты. Это, свою очередь, создаст плазменную структуру, по которой будут течь кольцевые токи, отчего возникнет искусственное магнитное поле.