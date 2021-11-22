Российские школьники установили рекорд на олимпиаде по астрофизике

Российские школьники установили абсолютный рекорд на проходившей в дистанционном формате в Колумбии 14-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена».

Фото: IOAA IOAA

Суммарно россияне завоевали восемь золотых и две серебряных медали. Абсолютным победителем в состязании признали Максима Пермякова из Республиканского лицея для одаренных детей в Мордовии.

Золотые награды также завоевали Илья Беспятый, Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров, серебряным призером стал Андрей Ажакин. Золото гостевой команды принесли Екатерина Бобкова, Алексей Живин, Виктория Красоткина и Максим Пермяков, серебряную награду — Максим Раменский.

В октябре российские школьники получили две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике (Romanian Master of Mathematics).