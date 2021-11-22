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Российские школьники установили рекорд на международной олимпиаде по астрофизике

Lenta.ru
33 минуты назад

Российские школьники установили абсолютный рекорд на проходившей в дистанционном формате в Колумбии 14-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена».

Российские школьники установили рекорд на олимпиаде по астрофизике
Фото: IOAAIOAA

Суммарно россияне завоевали восемь золотых и две серебряных медали. Абсолютным победителем в состязании признали Максима Пермякова из Республиканского лицея для одаренных детей в Мордовии.

Золотые награды также завоевали Илья Беспятый, Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров, серебряным призером стал Андрей Ажакин. Золото гостевой команды принесли Екатерина Бобкова, Алексей Живин, Виктория Красоткина и Максим Пермяков, серебряную награду — Максим Раменский.

В октябре российские школьники получили две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике (Romanian Master of Mathematics).

Состязание прошло в столице Румынии Бухаресте. В нем приняли участие 135 человек из 22 стран. Уточняется, что команда, представляющая Россию, проходила олимпиадные испытания дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.

Наука и техника,Максим Пермяков,
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