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Сколько в среднем стоит смартфон в России

Ferra.ruиещё 3
4 часа назад

Российские ретейлеры рассказали, что компания Samsung в октябре вернула себе первое место по продажам смартфонов в стране. Стала также известна средняя цена покупки телефона в России.

Сколько в среднем стоит смартфон в России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В МТС сообщили, что на долю Samsung приходится 34,5% всех реализованных в октябре смартфонов. Доля Xiaomi составила 28,1%. В «Связном» доля Samsung оказалась равна 33% рынка в штучных продажах, а доля Xiaomi — 22%.

По данным разных ретейлеров, рынок смартфонов в октябре составил около 3 млн в штуках. Он почти не показал роста в количестве реализованных единиц.

Что касается средней цены смартфона, то она составила 25 тысяч рублей. Год к году этот показатель вырос на 29%.

Наука и техника,МТС,
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