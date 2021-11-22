Сколько в среднем стоит смартфон в России

Российские ретейлеры рассказали, что компания Samsung в октябре вернула себе первое место по продажам смартфонов в стране. Стала также известна средняя цена покупки телефона в России.

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В МТС сообщили, что на долю Samsung приходится 34,5% всех реализованных в октябре смартфонов. Доля Xiaomi составила 28,1%. В «Связном» доля Samsung оказалась равна 33% рынка в штучных продажах, а доля Xiaomi — 22%.

По данным разных ретейлеров, рынок смартфонов в октябре составил около 3 млн в штуках. Он почти не показал роста в количестве реализованных единиц.