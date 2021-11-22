В России назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19

По мнению медика, это произойдет в середине декабря 2021 года в том случае, если россияне будут соблюдать меры предосторожности. Отмечается, что около месяца будет стабилизация процесса по заболеваемости коронавирусом, затем рост новых случаев прекратится в случае, если будет контроль за источниками инфекции.