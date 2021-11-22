В России назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19

Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России, сообщает ТАСС со ссылкой на врача-инфекциониста Евгения Тимакова.
По мнению медика, это произойдет в середине декабря 2021 года в том случае, если россияне будут соблюдать меры предосторожности. Отмечается, что около месяца будет стабилизация процесса по заболеваемости коронавирусом, затем рост новых случаев прекратится в случае, если будет контроль за источниками инфекции.
«Хотя бы соблюдать масочный режим. Тогда все будет нормально, Новый год мы встретим нормально», — отметил Тимаков. По его словам, ограничения, введенные властями, при этом сохранятся. Однако они не помешают гражданам страны полноценно провести праздники. Инфекционист выразил надежду, что введение локдауна в России больше не понадобится.
Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в России пойдет на спад после новогодних каникул, до декабря он останется высоким. Сейчас в стране идет небольшое снижение заболеваемости. Скулачев уверен, что такие показатели связаны с нерабочими днями, которые власти вели в начале ноября. Обратной стороной большого количества заболевших является рост коллективного иммунитета.