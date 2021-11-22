Названо условие создания долгосрочной вакцины от COVID-19

«Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину», — сказал Гинцбурга. Как отметил директор, при разработке препарата «Спутник V» эксперты надеялись, что срок его действия против уханьского и последующих вариантов вируса составит гораздо больше двух лет. «Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти», — отметил Гинцбург.