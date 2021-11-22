Названо условие создания долгосрочной вакцины от COVID-19

Стало известно, при каком условии ученые смогут изобрести долгосрочную вакцину от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, создание препарата от коронавирусной инфекции нового типа, который бы действовал на протяжении 5-10 лет, зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться. Ученый назвал это обстоятельство решающим условием для процесса изобретения вакцины.
«Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину», — сказал Гинцбурга. Как отметил директор, при разработке препарата «Спутник V» эксперты надеялись, что срок его действия против уханьского и последующих вариантов вируса составит гораздо больше двух лет. «Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти», — отметил Гинцбург.
Ранее заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил об экспериментах по одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа. По его словам, есть значительное усиление эффективности гриппозной вакцины при совместной вакцинации с препаратом «Спутник V».