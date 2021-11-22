Названо условие для изобретения долгосрочной вакцины от COVID-19

«Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину», — ответил глава центра Гамалеи на вопрос о создании прививки, которую можно делать не раз в полгода, а раз в пять или десять лет.