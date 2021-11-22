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Выявлена польза кофе для работы мозга

Lenta.ru
43 минуты назад

Употребление кофе или чая снижает риск развития инсульта и деменции, заявили китайские ученые из Тяньцзиньского медицинского университета, результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Выявлена польза кофе для работы мозга
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Биологи выявили пользу кофе для работы мозга. Они изучили данные 365 682 человек. Специалисты отбирали желающих поучаствовать в эксперименте с 2006 по 2010 год, данные добровольцев регистрировались до 2020 года. В начале исследования китайцы рассказали, как часто пьют кофе или чай. За 14 лет у 5079 участников развилась деменция, а у 10 053 случился инсульт.

Проанализировав собранные данные, ученые пришли к выводу: люди, выпивающие две-три чашки кофе или три-пять чашек чая в день (или оба напитка до шести чашек ежедневно) реже сталкиваются с инсультами и слабоумием. Они имели на 32 процента ниже риск развития инсульта и на 28 процентов меньше — возможность появления деменции.

Значительно хуже были результаты у тех, кто не пил эти напитки. «Умеренное употребление кофе и чая отдельно или в сочетании было связано с низким риском инсульта и деменции», — подчеркнули эксперты, отметив, что их можно использовать для профилактики заболеваний.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Ирина Лизун рассказала, что кофе следует пить утром во время или после еды, а также не заменять им обед.

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