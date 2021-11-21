Будет только хуже: 4 ошибки при лечении простуды

Быстрому лечению простуды часто мешают попытки больных неправильно избавиться от ее симптомов. О этом пишет немецкое издание Focus.

В первую очередь, стоит иметь ввиду, что интенсивное применение назальных спреев для прекращения насморка может привести к повреждению слизистых носа и вызвать привыкание к препарату. Согласно рекомендациям врачей, максимальный срок применения таких спреев – неделя. Продолжая употребление подобных средств, надо быть готовым появлению хронического насморка и «привыканию» носа к стандартной дозе спрея.

Еще одна распространенная ошибка при простуде — стремление слишком быстро сбить температуру путем приема соответствующих препаратов. Этого не стоит делать. По мнению врачей, жар способствует более эффективному уничтожению болезнетворных микроорганизмов имунной системой. В публикации рекомендуется не сбивать температуру ниже 38 градусов у детей и ниже 38,5 у взрослых.

Третьей ошибкой в статье названо желание больных при малейшем облегчении вернуться к повседневным делам и привычным нагрузкам на организм. Спешить с этим не стоит, пишут авторы публикации. Не следует напрягаться до полного выздоровления.