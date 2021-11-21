В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Будет только хуже: 4 ошибки при лечении простуды

Елена Прошина
18 минут назад

Быстрому лечению простуды часто мешают попытки больных неправильно избавиться от ее симптомов. О этом пишет немецкое издание Focus.

Будет только хуже: 4 ошибки при лечении простуды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В первую очередь, стоит иметь ввиду, что интенсивное применение назальных спреев для прекращения насморка может привести к повреждению слизистых носа и вызвать привыкание к препарату. Согласно рекомендациям врачей, максимальный срок применения таких спреев – неделя. Продолжая употребление подобных средств, надо быть готовым появлению хронического насморка и «привыканию» носа к стандартной дозе спрея.

Еще одна распространенная ошибка при простуде — стремление слишком быстро сбить температуру путем приема соответствующих препаратов. Этого не стоит делать. По мнению врачей, жар способствует более эффективному уничтожению болезнетворных микроорганизмов имунной системой. В публикации рекомендуется не сбивать температуру ниже 38 градусов у детей и ниже 38,5 у взрослых.

Третьей ошибкой в статье названо желание больных при малейшем облегчении вернуться к повседневным делам и привычным нагрузкам на организм. Спешить с этим не стоит, пишут авторы публикации. Не следует напрягаться до полного выздоровления.

Четвертая ошибка — посещение сауны во время болезни с целью победить заразу. Врачи утверждают, что такая процедура не уменьшает симптомы простуды, зато мешает работе системы терморегуляции организма. Сауна эффективна исключительно в целях профилактики, но не в лечении заболеваний.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители