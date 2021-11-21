США возведут атомный реактор на Луне

NASA, совместно с Национальной лабораторией Айдахо Министерства энергетики США, объявили о начале проекта строительства атомной электростанции на Луне. На данный момент агентство занято сбором идей.

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Ожидается именно этот реактор станет в будущем постоянным источником электроэнергии для обитаемой станции на естественном спутнике Земли. С его помощью планируется обеспечить не только устойчивое пребывание людей на Луне, но и помочь в освоении далёких планет, например, Марса.

Представители NASA заявили, что постройкой атомного реактора планируется заняться на Земле. А уже в дальнейшем его хотят доставить на Луну для эксплуатации.