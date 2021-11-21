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США возведут атомный реактор на Луне

Ferra.ru
1 час назад

NASA, совместно с Национальной лабораторией Айдахо Министерства энергетики США, объявили о начале проекта строительства атомной электростанции на Луне. На данный момент агентство занято сбором идей.

США возведут атомный реактор на Луне
Фото: ReutersReuters

Ожидается именно этот реактор станет в будущем постоянным источником электроэнергии для обитаемой станции на естественном спутнике Земли. С его помощью планируется обеспечить не только устойчивое пребывание людей на Луне, но и помочь в освоении далёких планет, например, Марса.

Представители NASA заявили, что постройкой атомного реактора планируется заняться на Земле. А уже в дальнейшем его хотят доставить на Луну для эксплуатации.

На сегодняшний день не так много информации с подробностями о проекте. Известно лишь, что сбор предложений в рамках данной программы продлится до 19 февраля 2022 года. Строительство же энергетической системы планируется завершить уже к 2030 году.

Наука и техника,NASA,
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