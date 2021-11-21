В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Роботов привлекли к уборке офисов Google

Ferra.ru
25 минут назад

Как стало известно, американский IT-гигант Alphabet доставил часть роботов своего проекта Everyday Robots Project в офисы Google, где они займутся уборкой.

Роботов привлекли к уборке офисов Google
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На данный момент известно о том, что машины способны брать на себя такие задачи как сортировка мусора, уборка пыли с плоских поверхностей и т.д. При этом распознавание мусора было внедрено в ИИ робота ещё в 2019 тогда. Правда, тогда он не умел ориентироваться в неструктурированном пространстве, к которым как раз можно отнести офис.

Внешне прототипы Everyday Robots Project представляют из себя гибкие многофункциональные манипуляторы на колёсах. Подобные устройства, только менее технологичные, можно увидеть на сборочных линиях автомобилей и, порой, гаджетов.

Роботы оснащены специальными камерами и сенсорами компьютерного зрения. Также ориентироваться в пространстве им помогают лидары.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители