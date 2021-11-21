Оценена теория о самоуничтожении COVID-штамма «дельта»

Российский вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал гипотезу японских врачей о возможном самоуничтожении дельта-штамма СOVID-19. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Альштейн считает, что полная самоликвидация вируса маловероятна, однако снижение инфекционных возможностей штамма он не исключил.

Когда мутаций становится слишком много, заразность вируса может снижаться, утверждает вирусолог. Однако у специалистов пока нет полного понимания механизма затухания эпидемий подобного масштаба, констатировал Альштейн.