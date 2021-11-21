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Оценена теория о самоуничтожении COVID-штамма «дельта»

Ювелина Бернст
36 минут назад

Российский вирусолог Анатолий Альштейн прокомментировал гипотезу японских врачей о возможном самоуничтожении дельта-штамма СOVID-19. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Оценена теория о самоуничтожении COVID-штамма «дельта»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Альштейн считает, что полная самоликвидация вируса маловероятна, однако снижение инфекционных возможностей штамма он не исключил.

Когда мутаций становится слишком много, заразность вируса может снижаться, утверждает вирусолог. Однако у специалистов пока нет полного понимания механизма затухания эпидемий подобного масштаба, констатировал Альштейн.

В Японии резко снизилась заболеваемость коронавирусом с августа по октябрь. В попытке объяснить это японские ученые выдвинули гипотезу, что в результате мутаций в белке nsp14 вирус утратил способность к самовоспроизводству.

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