«iOS — это крепость, Android — шоссе». Какая ОС лучше

Эксперты оценили плюсы и минусы Android и iOS

С момента появления смартфонов под управлением Android и iOS продолжаются споры, какая из операционных систем лучше. ОС от Apple предлагает лучшую безопасность, а Android славится своей свободой и большим количеством функций. «Газета.Ru» пообщалась с мобильными экспертами, чтобы выяснить, на что обратить внимание рядовому покупателю смартфона, выбирающему между двумя системами.

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В смартфонах Android царит «дизайнерский хаос» вне зависимости от вендоров и их фирменных оболочек. Так, раньше все иконки приложений в Android были разной формы. Спустя долгие годы Google все же унифицировала форму значков приложений, но по-прежнему предлагает различные формы на выбор пользователей. Из-за этого все еще встречаются смартфоны, на которых часть иконок круглая, какая-то часть квадратная, а какие-то и вовсе лишены формы, оставляя логотип произвольного вида.

Значки приложений на iOS всегда имели одну и ту же форму. Все приложения аккуратно размещены на главном экране без выделяющихся от других иконок странной формы — все выполнено в едином стиле.

Когда дело доходит до навигации по системе, iOS проще и чище, чем Android — в ней нет никаких дополнительных настроек, из-за которых можно потеряться в каком-то меню.

Жесты также не менялись в течение многих лет, в отличие от Android. Сначала ОС от Google имела физические кнопки «назад», «домой» и «меню». Затем кнопка меню была заменена кнопкой переключения приложений. Позже операционка перешла на цифровые кнопки, и только сравнительно недавно появилось какое-то единообразие в виде навигационных жестов.

Таким образом, пользователи Android, переходящие от одного поколения ОС к другому, с гораздо большей вероятностью столкнутся с новым набором жестов и кнопок.

Пользователь iOS в свою очередь просто создаст резервную копию iPhone и восстановит его на новом без каких-либо проблем. Никаких сюрпризов и новых жестов он не встретит.

В беседе с «Газетой.Ru» бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, что системы имеют кардинальные различия. Android — это изначально открытая ОС, с которой могут работать сторонние разработчики, вносить свои изменения, подстраивать под нужды своих пользователей. iOS — это закрытый тип системы, все изменения, прежде чем быть установленными в смартфоне, проходят строгий контроль разработчика.

«Интерфейс обеих систем можно назвать схожим, но разнится подход в установке новых программ в устройстве. Если в Android это вполне доступно, каждый пользователь может установить новый софт под свои нужды, то в iOS все изменения строго контролируются. Зачастую пользователю приходится работать с существующими шаблонами, что, впрочем, обычно достаточно удобно и универсально», — добавила Ильичева.

В iOS проще и понятнее управление, но функционал не так широк, в то время как Android предлагает большое разнообразие опций на любой вкус, но иногда их использование неочевидно. Ильичева также отметила, что цены на флагманские смартфоны обеих операционных системам находятся примерно в одном ценовом сегменте.

Кастомизация

И Android, и iOS по-своему ограничены. Это породило множество энтузиастов, ломающих операционные систем. Root и джейлбрейк стали популярными способами вырваться из оков. Технически подкованные пользователи устанавливали собственные прошивки или модифицировали существующие. Делалось это для замены дизайна пользовательского интерфейса, пиратства и переноса новых функций ОС на старые и неподдерживаемые устройства.

На текущем этапе в своем эталонном, не взломанном виде iOS является более ограниченной по сравнению с Android, предлагающей пользователям гибкие настройки. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что iOS может выбрать только тот пользователь, который привык к этой операционной системе, ничего другого не видел и убежден, что это действительно «верх развития».

«С точки зрения кастомизации, виджетов и разных опций Android на голову выше, потому что все, что появляется на iOS, скопировано с Android. Копируется медленно и зачастую не очень хорошо, но Android в плане кастомизации намного интереснее. Android может быть как iOS, но iOS быть как Android не может. iOS имеет множество ограничений, которые обойти просто невозможно. Сегодня в судах по всему миру Apple де-факто заставляют отказаться от этих ограничений», — обратил внимание Муртазин.

Стабильность, производительность и обновления

Фанаты Apple и даже некоторые владельцы Android-смартфонов нередко признаются, что считают операционную систему от Google менее стабильной, чем iOS. В качестве оправдания можно указать, что перед Google стоит задача создать ОС, оптимизированную под тысячи разнообразных смартфонов, в то время как iOS работает только на iPhone. Apple выпускает как аппаратное, так и программное обеспечение, что приводит к почти идеальной оптимизации.

iOS также является более легкой операционной системой, несмотря на то, что она относительно многофункциональна. У iPhone, как правило, меньше оперативной памяти по сравнению с конкурирующими телефонами на Android, также она требует меньше ресурсов из-за хорошей оптимизации.

«Стабильнее и производительнее — iOS, — полагает эксперт компании ESET Станислав Жураковский. — При этом обе операционные системы обновляются часто, «заплатки» безопасности и там, и там выходят быстро. Но поскольку на iOS работают десяток актуальных моделей смартфонов, а на Android несколько тысяч, то поддерживать такое количество устройств сложнее. Выходит, что iOS-гаджеты проще держать в актуальном состоянии».

Эксперт также добавил, что старые модели iPhone прекрасно работают на новейших версиях операционной системы.

«Иногда, но редко, на таких моделях, как SE или 6S Plus, при переходе на свежую ОС от Apple необходимо настроить смартфон с нуля и восстановить все данные из бэкапа. Есть один важный момент: когда обновляется iOS, она первые три дня всегда тормозит. Это происходит из-за того, что операционная система сканирует фотографии и другое содержимое смартфона. Обычно все проходит гладко, но иногда случаются сбои. Поэтому не забывайте делать резервные копии перед обновлением ОС», — предупредил Жураковский.

Безопасность и конфиденциальность

В iOS невозможно загружать приложения со сторонних источников — это доступно только в официальном магазине App Store. Смартфоны на Android лишены такой привязки к своему официальному магазину Play Market.

«Пользователи, желающие загружать приложения из неизвестных источников, могут выбрать Android. Для Apple этот шаг — все равно что ездить на автомобиле без подушек и ремней безопасности. Миссия Apple заключается в максимальном обеспечении безопасности и конфиденциальности пользователей. Разрешать установку приложений из внешних источников слишком рискованно», — заявил в середине ноября генеральный директор Apple Тим Кук.

Жураковский из ESET считает, что безопасность и конфиденциальность данных зависит не от операционной системы, а от сознательности пользователя.

«Впрочем, юзерам, которые неуверенно себя чувствуют с современной техникой, лучше пользоваться старым iPhone, чем новым Android. В этом случае работает «защита от дурака», и шансов наворотить непоправимого меньше. Заслуга Apple заключается в том, что они сделали свою ОС по образу и подобию средневековой крепости – с высокими стенами и сложными лабиринтами. А вот Android больше похожа на сеть шоссе – куда хочешь, туда и едешь», — сказал эксперт.

Типы устройств

Рынок Android-смартфонов предлагает широкий выбор — от самых бюджетных до премиальных и складных устройств в виде книжки и раскладушек. У Apple же — единый тип форм-фактора.

При этом Android — это лишь операционная система, разрабатываемая американской корпорацией Google, которая может быть установлена любым производителем на свой девайс. Это позволяет пользователю выбирать не только форм-фактор, но и производителя, которым могут быть южнокорейские компании, японские, китайские, американские и даже частично российские. Смартфоны на iOS — это только продукция Apple. Несмотря на то, что компания из Купертино благодаря этому качественно проводит оптимизацию своего ПО для iPhone, Apple очень редко выпускает смартфоны — раз в год, за исключением второй презентации, как было с iPhone SE первого и второго поколений.