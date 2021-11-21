Рогозин: «Современные войны начнутся с космоса»

Разработка противоспутникового оружия в России началась давно, так как это необходимо в современном мире. Будущие войны будут начинаться в космосе. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишут «Известия» со ссылкой на эфир YouTube-канала «Соловьев Live».

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По его словам, в современном мире войны будут начинаться в космосе. Россия должна быть в состоянии защитить себя, поэтому создание противоспутникового оружия — обусловленная необходимость, пояснил Рогозин. Он отметил, что разработка противоспутникового оружия в России началась давно, и пришло время, когда Министерство обороны смогло провести испытания.

«Роскосмос», по его словам, наблюдает за осколками спутника, поэтому может быть уверен, что Международной космической станции (МКС) не будет нанесено никаких повреждений. Рогозин указал, что Минобороны и Роскосмос обмениваются информацией по этой теме, чтобы защитить МКС от любых «неприятных приключений».