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Рогозин: «Современные войны начнутся с космоса»

Елена Прошина
48 минут назад

Разработка противоспутникового оружия в России началась давно, так как это необходимо в современном мире. Будущие войны будут начинаться в космосе. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишут «Известия» со ссылкой на эфир YouTube-канала «Соловьев Live».

Рогозин: «Современные войны начнутся с космоса»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в современном мире войны будут начинаться в космосе. Россия должна быть в состоянии защитить себя, поэтому создание противоспутникового оружия — обусловленная необходимость, пояснил Рогозин. Он отметил, что разработка противоспутникового оружия в России началась давно, и пришло время, когда Министерство обороны смогло провести испытания.

«Роскосмос», по его словам, наблюдает за осколками спутника, поэтому может быть уверен, что Международной космической станции (МКС) не будет нанесено никаких повреждений. Рогозин указал, что Минобороны и Роскосмос обмениваются информацией по этой теме, чтобы защитить МКС от любых «неприятных приключений».

16 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что перспективная противоспутниковая система с невероятной точностью уничтожила старый спутник. Этими словами он подтвердил успешное испытание российской противоспутниковой системы. В ходе испытания был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д».

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