Рогозин: Россия должна иметь противоспутниковое оружие для защиты в космосе

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" о том, что беспокоит российские власти, а также о планах самой госкорпорации. США и НАТО в космосе "Роскосмос" обеспокоен тем, что западные страны, в частности США, выводят в космическое пространство потенциальные носители оружия, сказал Рогозин. "Есть тема, которая нас не может не беспокоить, это тема милитаризации космоса. Мы видим, как последние десятилетия США, прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия", - заявил он. Он также отметил, что "группировка разведки у Соединенных Штатов очень интенсивно работает, и нас это тоже не может не смущать". В связи с этим Россия отслеживает военный орбитальный беспилотник X-37, принадлежащий США. "Могу вам точно совершенно сказать, что в плане военного космоса мы точно ни от кого не отстаем", - заверил он. Сбитый спутник Говоря о недавнем скандале с космическим мусором, который приближался к МКС, Рогозин отметил, что в космосе много таких осколков, которые притягивает Земля. Впоследствии этот космический мусор сгорает в атмосфере. Гендиректор "Роскосмоса" заверил, что Минобороны России не пошло бы на уничтожение спутника "Целина-Д", если бы не было уверено в безопасности операции. "За этими осколками ведется наблюдение, мы с Минобороны обмениваемся этой информацией... Мы отслеживаем, и эти осколки не затрагивают безопасность МКС", - сказал он. Рогозин добавил, что Россия должна обладать противоспутниковым оружием: "Понимая, что современные войны будут уже не контактные, то есть они не будут на границах возникать, будущие войны, не дай бог, если они случатся, они начнутся с космоса. И это понимает любой здравомыслящий человек. Поэтому мы должны себя защищать и в космосе в том числе". Вместе с тем он отметил, что "противоспутниковое оружие разрабатывалось давно, и никакого секрета в этом нет". "Просто пришло время, когда Министерство обороны решило провести испытания", - добавил он. "Гражданский космос" На следующей неделе, по словам Рогозина, запланирован запуск еще одного модуля МКС - "Причал": "Это узловой модуль, который позволит проводить стыковки с разными кораблями: грузовыми, пилотируемыми. На этом мы завершаем строительство МКС в российской части". Помимо этого, госкорпорация дала поручение Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" разработать эскизный проект новой орбитальной станции: "Эскизный проект будет готов в течение года-полутора. Там будут детальные расчеты". Луна, Марс, Венера Запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесен на июль 2022 года, рассказал Рогозин. "Впервые за 46 лет мы возобновляем лунную программу, и мы летим туда, куда никогда не летал Советский Союз - это южный полюс Луны", - заявил глава "Роскосмоса". Рогозин пояснил, что специалисты Академии наук считают, что там "есть большие залежи льда, а лед - это вода, кислород, водород - и топливо, и дыхание". По его словам, сначала будет совершен необитаемый полет - без человека. Кроме того, осталось меньше года до марсианской миссии. Рогозин отметил, что полет до Марса займет девять месяцев. Глава "Роскосмоса" также рассказал о договоренности с США о совместной миссии по исследованию Венеры. Он заявил, что Венера традиционно считалась "русской планетой", так как на нее садились только советские аппараты. На ноябрь 2029 года Россия запланировала отправку к планете автоматической станции "Венера-Д". Аппарат состоит из орбитальной и посадочной частей для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.