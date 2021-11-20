Назван фактор, повышающий риск рака на 91%

Ученые выяснили, что риск развития рака простаты увеличивается на 91% при одновременном приеме селена и витамина E. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the National Cancer Institute.

В исследовании участвовало более 35 тысяч человек. Ученые стремились понять, помогают ли витамины и микроэлементы в профилактике онкологических заболеваний. Однако эксперимент пришлось прервать досрочно, поскольку оказалось, что некоторые из веществ вызывали рак, а не защищали от него.

Как показали результаты, сам по себе селен не представляет опасности. Однако высокая концентрация этого элемента при употреблении дополнительных доз витамина Е на 91% увеличивает вероятность рака простаты.

Исследователь Алан Кристал из Онкологического исследовательского центра в Сиэтле посоветовал не принимать селен вместе с витамином E. Такое сочетание, по его словам, создает значительные риски для человеческого организма.