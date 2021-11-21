Россия и США отправят совместную миссию на Венеру

"Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере. Венера традиционно считалась русской планетой. Туда садились именно советские аппараты. <...> Но вот мы собираемся посадить туда миссию, она называется "Венера-Д" - совместная российско-американская миссия", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что эта совместная работа поможет упростить эту задачу с точки зрения экономики, техники и науки. "Почему она совместная с американцами? Потому что очень сложная. Здесь проще такие вопросы решать вскладчину, сообща, скрещивая и таланты наших ученых, и одновременно экономически это будет попроще, и надежнее с точки зрения работы техники и так далее. Поэтому американцы тоже этим заинтересовались", - сказал Рогозин.