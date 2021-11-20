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Иммунологи рассказали о редком последствии COVID-19

Ювелина Бернст
12 минут назад

Люди, перенесшие коронавирус, могут страдать от шума в ушах. Об этом рассказал Ura.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Иммунологи рассказали о редком последствии COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он объяснил, что это может произойти из-за инфекции и поражении слуховых нервов. То же самое происходит при COVID-19 с обонятельным нервом, что приводит к изменению обоняния и вкуса.

Также это может случиться при диссеминированном поражении головного мозга - образованием в мозгу тромбов в сочетании с несвертываемостью крови. Тогда происходят микротромбозы и системное воспаление.

Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов добавил, что COVID-19 повреждает нервные рецепторы.

«Представьте, что у машины на сигнализации нарушена проводка или датчики глючат, и будет зря пищать. Здесь примерно так же — поскольку вирус повреждает нервные окончания и рецепторы, может нарушаться работа органов чувств», — объяснил специалист.

Он рекомендовал для решения проблем с постковидными проявлениями обращаться к врачам, так как данная проблема решается лекарствами.

Наука и техника,Владислав Жемчугов,Николай Крючков,
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