Врач объяснил, почему вакцина не защитила Гаркалина от коронавируса

Российский врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, почему три прививки от коронавируса не спасли актера Валерия Гаркалина. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Валерий Гаркалин был сторонником прививок и дважды вакцинировался от коронавируса. В этом году он сделал себе прививку «КовиВак». Через положенное время проверил антитела — они не выработались. Тогда актер решил вакцинироваться другой вакциной - «Спутником» - и сделал еще две прививки.

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Несмотря на двойную страховку, Гаркалин серьезно заболел коронавирусом, попал в реанимацию, был введен в кому. Утром 20 ноября артист умер от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока.

Артист не скрывал, что любит выпить. Десять лет назад он пережил инфаркты, несколько раз впадал в кому. Но и после этого продолжал работать на износ: играл в театре, снимался в кино, преподавал в ГИТИСе, ездил на гастроли. Специалисты считают, что алкоголь, проблемы с сердцем и стрессы подорвали иммунную систему Гаркалина. Это привело к развитию иммунодепрессии, неспособности организма вырабатывать антитела.

«Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», - заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

По его словам, в итоге формируется неправильная реакция иммунитета. Однако, это очень редкий случай, который говорит о крайне серьезном износе организма: антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев.

Пурясев отметил, что необходимо не только вакцинироваться, но и вести здоровый образ жизни, не подвергать организм нагрузкам, неадекватным возрасту.

«Некоторые думаю, что вакцинировались и теперь могут кидаться в омут с головой. А у Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту. Работа артиста - это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей», - отметил эксперт.