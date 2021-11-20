Специалисты рассказали, в каких случаях смартфоны смертельно опасны

Аналитики рынка мобильной телефонии рассказали, что в двух случаях смартфон может быть смертельно опасен для человека. Во-первых, аппарат нельзя заряжать, находясь в ванной и других местах с сыростью и влажностью. Кроме того, опасно использовать неоригинальные аккумуляторы. Об этом сообщает URA.RU.

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«Везде, где есть вода, либо высокая влажность, создаются потенциальные условия для того, чтобы вас ударило током. В некоторых ситуациях вас может не просто ударить током, а убить», — сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Аналитик отметил, что в некоторых домах существуют системы защиты от утечки электричества, УЗО (устройство защитного отключения) . Они защищают от пожаров (возгорания электропроводки) и поражения человека электрическим током.

Однако, по словам эксперта, УЗО не всегда срабатывает, и устанавливают его не везде.

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков отметил, что смартфон может стать смертельно опасным, если неправильно эксплуатировать и менять батарею.

«Надо подходить к замене аккумулятора осторожно, потому что были случаи, они редкие, но случались взрывы аккумулятора», - предупредил Кусков.

По его словам, нельзя покупать дешевый аккумулятор и менять его самому. Лучше производить замену в сервис-центре, используя фирменный аккумулятор с гарантией.