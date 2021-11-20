Врач назвала способ выявить проблемы со здоровьем после COVID-19

Лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова рассказала о способах проверки здоровья после перенесенного COVID-19. Ее слова приводит «Прайм».

Фото: ТАСС ТАСС

Она рекомендовала провести простую проверку сердечно-сосудистой и дыхательной систем с помощью теста на физическую нагрузку.

«Задача — пройти как можно большую дистанцию за шесть минут в собственном темпе. Если за положенное время человек проходит менее 550 метров, это свидетельствует о нарушении работы сердца или легких», — пояснила Рябкова.

По ее словам, человек, переболевший коронавирусом, порой начинает ощущать проблемы с артериальным давлением. Чтобы выяснить это доподлинно, Рябкова посоветовала в течение трех недель ежедневно утром и вечером измерять давление при помощи домашнего тонометра и записывать результаты.

Если при этом выяснится, что значения превышают уровень 140/90, то тогда стоит обратиться к медикам, чтобы те приняли решение о необходимости лечения и подобрали препараты для проведения антигипертензивной терапии.

Что касается проверки работоспособности легких после коронавируса, то для этого Рябкова советует провести тест на задержку дыхания. Известно, что человек со здоровой дыхательной системой может не дышать более 30 секунд после глубокого вдоха и 20 секунд после полного выдоха. При наличии проблем с легкими пациент не сможет так долго задерживать дыхание.