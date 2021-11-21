В WhatsApp на Android добавили новую функцию

Пользователи Android-смартфонов уже сейчас могут оценить новую функцию в мессенджере WhatsApp. Так, разработчики начали распространять обновление 2.21.24.8 в бета-канале, благодаря которому были добавлены уведомления на реакции на сообщения.

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Об этом сообщается в издании Wabetainfo. Напомним, что на команда мессенджера на протяжении нескольких месяцев работает над возможность оставлять реакции на сообщения. Благодаря нововведению на сообщения в диалоге пользователи могут ставить различные смайлы. Таким же образом это реализовано в приложении Facebook.

Отмечается, что функция реакции на сообщения предполагает уведомления о реакции для отдельных потоков чатов, а также групповых чатов.