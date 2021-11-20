Космический грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС

Американский космический грузовик Cygnus корпорации Northrop Grumman благополучно отстыковался от Международной космической станции (МКС). На орбите он провел три месяца . Прямая трансляция велась на официальном сайте NASA.

Космический аппарат проведет в околоземном пространстве еще около месяца, после чего войдет в плотные слои атмосферы, в которых полностью сгорит вместе с загруженными в него отходами с МКС.