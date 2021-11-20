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Космический грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС

ТК «Звезда»иещё 2
27 минут назад

Американский космический грузовик Cygnus корпорации Northrop Grumman благополучно отстыковался от Международной космической станции (МКС). На орбите он провел три месяца. Прямая трансляция велась на официальном сайте NASA.

Космический грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС
Фото: NASA, globallookpressNASA, globallookpress

Процедурой руководили из Центра управления полетами, с борта станции автоматику страховал астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер, пишет ТАСС.

Космический аппарат проведет в околоземном пространстве еще около месяца, после чего войдет в плотные слои атмосферы, в которых полностью сгорит вместе с загруженными в него отходами с МКС.

Наука и техника,ЦУП,Европейское космическое агентство,ИТАР-ТАСС,
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