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Ученые нашли эффективный растительный препарат против всех штаммов COVID-19

Елена Прошина
31 минуту назад

Британские ученые проверили действие препарата растительного происхождения тапсигаргин против трех штаммов вируса SARS-CoV-2 и подтвердили его эффективность во всех случаях. Результаты исследования опубликовал журнал Virulence.

Найден эффективный растительный препарат против всех штаммов COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тапсигаргин является препаратом широкого спектра действия. Растительное вещество в нем получают из ядовитого растения Thapsia gargantea. Раньше препарат использовали при лечении трех респираторных вирусов: «простудных» коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса и гриппа А. Особенность лекарства заключается в атаке не самого вируса, а зараженной клетки, что делает последующую мутацию инфекции в ней невозможной.

В новом исследовании ученые из Ноттингемского университета совместно с Китайским сельскохозяйственным университетом решили проверить эффективность тапсигаргина против коронавирусной инфекции варианта дельта, который обладает более высокой способностью размножения в клетках и наибольшим коэффициентом распространения, чем штаммы альфа и бета.

Результаты анализа показали, что препарат предотвращает репликацию вируса в клетках в течение минимум 48 часов и более чем на 95 процентов уже после однократного применения.

«Несмотря на то, что вариант дельта, несомненно, более заразный, чем предыдущие, и способствует продуцированию других вариантов при сопутствующих инфекциях, мы с радостью отметили, что тапсигаргин столь же эффективен против всех вариантов одновременно», — говорится в исследовании.

Кроме того препарат работает и при коинфекции — одновременном заражении двумя и тремя штаммами COVID-19. Сейчас авторы исследования надеются, что тапсигаргин начнут активно использовать в качестве постконтактного профилактического и активного терапевтического средства при коронавирусе. Его безопасность проверили в клинических испытаниях.

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