В работе Instagram и Facebook произошли сбои

Сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta, наблюдаются в ряде стран в пятницу. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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Наибольшее количество жалоб поступает из США, Великобритании, Германии. Пользователи сети Instagram фиксируют проблемы в работе приложения и веб-сайта. Пользователи Facebook также жалуются на работу веб-сайта, приложения и испытывают трудности при размещении публикаций.