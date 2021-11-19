Не бухгалтер, а торговка: кто первым заболел COVID-19

Первым человеком, заразившимся COVID-19, была торговка с рынка в Ухане, выяснил ученый из США. Раньше первым считался мужчина, живший в 30 км от рынка, но, как показал более тщательный анализ, его ранние симптомы были вызваны проблемами с зубами. Как именно вирус попал на рынок, исследование не объясняет, но указывает на изначальную точку его распространения и вносит вклад в хронологию заражений.

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Пандемия COVID-19 началась с заражений в районе рынка морепродуктов Хуанань в Ухане, но поиск первого зараженного оказался сложной задачей. Еще больше ситуацию запутывали попытки Китая вообще снять с себя вину за появление вируса, а США - найти признаки его лабораторного происхождения.

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Разобраться в хронологии распространения COVID-19 взялся специалист по генетической эволюции вирусов Майкл Воробей из Аризонского университета. Ранее Воробей уже нашел достаточно свидетельств естественного происхождения вируса от животных и его распространения среди людей в конце 2019 года. Для нового исследования он также собрал данные об известных случаях заражения в начале пандемии. Свои выводы он изложил в статье, опубликованной в журнале Science.

Воробей тщательно изучил случай 41-летнего бухгалтера, предположительно заразившегося коронавирусом 8 декабря 2019 года. Мужчина проживал в 30 км от рынка и в начале декабря там не бывал. Этот случай ранее приводился в качестве доказательства, что пандемия началась не с рынка и вирус уже распространялся где-то еще. Однако анализ больничных записей показал, что плохое самочувствие на самом деле было вызвано стоматологическими проблемами. Симптомы COVID-19 появились у мужчины лишь 16 декабря, а госпитализирован он был 22 декабря.

"Это показывает, что он был инфицирован в результате передачи вируса среди жителей уже после того, как инфекция начала распространяться с рынка", - отмечает Воробей.

Первым известным человеком, заразившимся COVID-19, оказалась торговка с того самого рынка морепродуктов. Согласно документам, симптомы появились у нее 11 декабря 2019 года. Анализ прочих ранних случаев заражения показал, что все они были связаны с рынком.

"То, что многие из более чем 100 заразившихся COVID-19 в декабре без установленной эпидемиологической связи с рынком, тем не менее, проживали в непосредственной близости от него - примечательное и убедительное доказательство того, что передача инфекции в сообществе началась на рынке, - подчеркивает Воробей. - Это как большая красная мигающая стрелка, указывающая на рынок Хуанань как на наиболее вероятное место начала пандемии. Вирус не пришел из какой-то другой части Уханя, а затем попал на рынок. Все доказательства говорят в пользу того, что вирус начал распространяться на рынке, а затем просочился в районы поблизости".

ВОЗ ранее, проведя собственное расследование, пришла к выводу, что источником инфекции были животные. Однако в организации отметили, что эти выводы не окончательные, и нужно больше информации. Получить ее, вероятно, уже не удастся - власти Китая избавились ото всех животных на рынке и продезинфицировали территорию. Это устранило риски дальнейшего распространения инфекции, но при этом уничтожило важнейшие доказательства.

Перед публикацией эксперты журнала Science внимательно изучили работу Воробья. Один из исследователей ВОЗ, президент компании по защите от инфекционных заболеваний EcoHealth Alliance Питер Дасзак отметил, что выводы не противоречат известным данным.

"Меня сильно впечатлил такой детективный подход, - говорит он. - Все, что Воробей говорит о случае 8 декабря, совпадает с тем, что мы наблюдали в Ухане во время расследования ВОЗ - ранние случаи концентрировались вокруг рынка, и врачи работали с предполагаемой датой начала заболевания. Они просто ошиблись с тем бухгалтером, он обратился в больницу по другой причине. Таким образом, первым известным пациентом с COVID-19 стала работница рынка Хуанань, а не бухгалтер, который жил недалеко от одного из кампусов лаборатории в Ухане".

Дасзак ометил, что в распоряжении ВОЗ находится достаточно доказательств, указывающих на рынки и фермы как источники происхождения вируса. По отдельности они выглядят не слишком убедительно, но вместе формируют достаточно однозначную картину естественного происхождения вируса, заключил он. Воробей также отметил сходство пандемии COVID-19 со вспышкой атипичной пневмонии в 2002-2004 годах.