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Космонавт показал, как с МКС выглядит лунное затмение

ТАСС
6 минут назад

Космонавт Роскосмоса Петр Дубров, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), показал, как члены экипажа станции видят лунное затмение с орбиты.

Космонавт показал лунное затмение с МКС
Фото: РоскосмосРоскосмос

"Прямо сейчас вместе с жителями планеты (у кого, конечно, ясная погода) наблюдаем частное лунное затмение <...> Самый лучший вид на борту Международной космической станции - в иллюминаторе нашего нового модуля "Наука", - написал Дубров на своей странице в Instagram.

Космонавт отметил, что это первое частное затмение с такой большой фазой, начиная с 1961 года.

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Ранее пресс-служба Московского планетария сообщила, что частное затмение Луны продолжительностью почти 3,5 часа, которое будет наблюдаться в пятницу, 19 ноября, станет самым долгим с XV века. Его можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России его смогут наблюдать жители Дальнего Востока.

Наука и техника,Наука,Петр Дубров,Роскосмос,
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