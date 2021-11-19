Космонавт показал лунное затмение с МКС

Космонавт Роскосмоса Петр Дубров , который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), показал, как члены экипажа станции видят лунное затмение с орбиты.

"Прямо сейчас вместе с жителями планеты (у кого, конечно, ясная погода) наблюдаем частное лунное затмение <...> Самый лучший вид на борту Международной космической станции - в иллюминаторе нашего нового модуля "Наука", - написал Дубров на своей странице в Instagram.

Космонавт отметил, что это первое частное затмение с такой большой фазой, начиная с 1961 года.

Лунное затмение с борта Международной космической станции от космонавта Роскосмоса Петра Дуброва «Прямо сейчас вместе с жителями планеты наблюдаем частное #лунноезатмение . Самый лучший вид на борту МКС — в иллюминаторе нашего нового модуля «Наука», – отметил он. pic.twitter.com/mEZcM7VTEr — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 19, 2021

Ранее пресс-служба Московского планетария сообщила, что частное затмение Луны продолжительностью почти 3,5 часа, которое будет наблюдаться в пятницу, 19 ноября, станет самым долгим с XV века. Его можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии. В России его смогут наблюдать жители Дальнего Востока.