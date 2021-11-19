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AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Газета.Ruиещё 5
38 минут назад

В пресс-службе фармацевтической компании AstraZeneca заявили, что планируют подать заявку в Министерство здравоохранения РФ на регистрацию своей вакцины от коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС.

AstraZeneca подаcт заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в РФ", — говорится в сообщении компании.

В публикации отмечается, что руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что иностранным компаниям, производящим вакцины от COVID-19, для одобрения своих препаратов на территории России необходимо направить заявку в Минздрав РФ. Он подчеркнул, что AstraZeneca стала первым международным партнером РФПИ по комбинированным исследованиям совместных вакцин.

Ранее в РФПИ заявили, что комбинация вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" показала "отличные результаты" во время исследований в Аргентине. По данным фонда, исследования также показали, что сочетание вакцин "Спутник Лайт" и Moderna и их использование в качестве бустеров усилило иммунный ответ от других вакцин против COVID-19.

Наука и техника,Кирилл Дмитриев,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,
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