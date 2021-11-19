AstraZeneca подаcт заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в России

В пресс-службе фармацевтической компании AstraZeneca заявили, что планируют подать заявку в Министерство здравоохранения РФ на регистрацию своей вакцины от коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС.

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"AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в РФ", — говорится в сообщении компании.

В публикации отмечается, что руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что иностранным компаниям, производящим вакцины от COVID-19, для одобрения своих препаратов на территории России необходимо направить заявку в Минздрав РФ. Он подчеркнул, что AstraZeneca стала первым международным партнером РФПИ по комбинированным исследованиям совместных вакцин.