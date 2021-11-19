В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Россияне увидят самое долгое за 500 лет лунное затмение

Елена Прошина
24 минуты назад

Россияне станут свидетелями самого длинного лунного затмения за последние 500 лет. Как сообщает «Роскосмос», увидеть природное явление смогут жители забайкальских регионов, а также Центральной, Восточной и Северной Сибири.

Россияне увидят самое долгое за 500 лет лунное затмение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 09:03 до 15:04 мск произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века», — говорится в сообщении.

Затмение будет почти полным — спутник зайдет в тень от Земли практически полностью, а лунный диск окрасится в красный оттенок. Длиться затмение будет 3 часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 мск, а его максимальная фаза наступит в 12:04.

В «Роскосмосе» отметили, что затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, с разницей в две недели. Во время этих астрономических явлений светило, спутник и Земля становятся в один ряд. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное.
Наука и техника,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители