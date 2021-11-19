Россияне увидят самое долгое за 500 лет лунное затмение

Россияне станут свидетелями самого длинного лунного затмения за последние 500 лет. Как сообщает « Роскосмос », увидеть природное явление смогут жители забайкальских регионов, а также Центральной, Восточной и Северной Сибири.

«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 09:03 до 15:04 мск произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века», — говорится в сообщении.

Затмение будет почти полным — спутник зайдет в тень от Земли практически полностью, а лунный диск окрасится в красный оттенок. Длиться затмение будет 3 часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 мск, а его максимальная фаза наступит в 12:04.