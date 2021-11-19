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Иностранные вакцины от COVID-19 не будут востребованы в России

Елена Прошина
35 минут назад

Иностранные вакцины в России будут использоваться только в частной медицине. Из-за высокой стоимости число россиян, которые смогут вакцинироваться зарубежным препаратом, будет небольшим. Об этом заявил Андрей Исаев, основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ, пишет ТАСС.

Эксперт: Зарубежные вакцины от COVID-19 не будут востребованы в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в России есть люди, которые не хотят проходить иммунизацию отечественной вакциной, соответственно, какой-то спрос на зарубежный препарат есть. Однако он отметил, что государство не планирует субсидировать иностранных производителей, которые конкурируют с российскими. Поэтому иностранные вакцины в РФ будут доступны гражданам только в частной медицине. Однако эти препараты будут стоить приличную цену, отметил Исаев.

Он также предположил, что когда Европа и ВОЗ разрешат «Спутник V», Россия может оказать ответную услугу и признать иностранные вакцины.

В настоящий момент в России зарегистрировано пять вакцин от COVID19: «Спутник V», «Ковивак», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н» и «Спутник Лайт». Также на этапе регистрации находится вакцина для подростков, разработанная Центром им. Гамалеи.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что прошедшие полный курс иммунизации от COVID-19 и переболевшие вирусом в течение полугода смогут не уходить в самоизоляцию в случае контакта с больными.

Наука и техника,Андрей Исаев,ВОЗ,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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