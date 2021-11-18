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Россияне начали чаще покупать дорогие смартфоны

Ferra.ru
1 час назад

Российский аналитический центр GS Group представил отчёт за 9 месяцев 2021 года, согласно которому россияне начали чаще приобретать смартфоны верхнего ценового сегмента — от 26 тысяч рублей. И такая тенденция растёт.

Россияне начали чаще покупать дорогие смартфоны
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, за январь-сентябрь текущего года рынок бюджетных смартфонов, до 8 тысяч рублей, равно как и кнопочных телефонов, начал проседать. Поставки составили 9,6 млн штук — снижение на 1% за 9 месяцев 2021 года по сравнению с таким же периодом в прошлом году. И продолжается падение этого сегмента.

Смартфоны среднего ценового сегмента, от 8 до 26 тысяч рублей, остановились примерно на 15,7 млн штук за 9 месяцев, из них 10,3 млн штук — устройства до 18 тысяч рублей. Всего это 62% рынка смартфонов.

Наиболее стабильная в России ситуация касается устройств верхнего ценового сегмента — от 26 тысяч рублей. Спрос на них вырос за 9 месяцев 2021 года на 13 % по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году и составил 6,7 млн штук — 27% рынка смартфонов. То есть россияне всё чаще предпочитают премиальные устройства бюджетным.

Лидером продаж стала Samsung: за январь-сентябрь текущего года продано 7,9 млн штук; 76% — основной объём поставок — приходится на средний сегмент.

На втором месте Xiaomi: 7,5 млн штук, доля российского рынка составляет 29,8%, то есть идёт впритирку с Samsung.

Третье место заняла Apple: импорт iPhone в Россию в 3 кв. 2021 года составил 1,2 млн штук. Но благодаря росту поставок в 1 и 2 кварталах 2021 года, и по итогам 9 месяцев, поставки айфонов в Россию выросли на 35% по сравнению с таким же периодом в 2020 году — до 3,3 млн штук, а доля компании составляет на российском рынке 13,3%.

На четвёртом месте расположилась Realme: поставки смартфонов этого производителя по итогам 9 месяцев достигли 1,7 млн штук — в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом. В итоге доля бренда на российском рынке составила 6,6%.

Наука и техника,Apple,
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