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Астроном-любитель открыл карликовую галактику

Газета.Ru
24 минуты назад

Итальянский астроном-любитель Джузеппе Донателло открыл карликовую галактику в созвездии Рыб, изучая общедоступные фотографии обзора DESI legacy imaging surveys. Его открытие подтверждено профессиональными испанскими астрофизиками во главе с Дэвидом Мартинесом-Дельгадо из Института астрофизики Андалусии, которые воспользовались более детальными изображениями, полученными с помощью Национального телескопа Галилео на Канарских островах. Статья об этом опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астроном-любитель открыл карликовую галактику
Фото: Guiseppo DonatelloGuiseppo Donatello

Обработав все данные и выполнив фотометрическую калибровку, профессионалы подтвердили, что находка астронома-любителя действительно представляет собой новую карликовую галактику, однако требуются еще дополнительные исследования и более мощные телескопы для того, чтобы понять, нужно ли считать эту находку спутником Галактики Треугольника (M33), либо независимым объектом. В первом случае она также окажется первым известным спутником M33. Для разрешения этого вопроса необходимо выяснить точное расстояние до карликовой галактики, обозначаемой теперь как Pisces VII / Tri III, и оценить взаимное движение двух этих объектов. В этом ученым помогут либо космический телескоп Hubble, либо наземные 8-метровые или 10-метровые телескопы.

Джузеппе Донателло известен также как первооткрыватель еще нескольких близких карликовых галактик и некоторых планетарных туманностей, он возглавляет Национальную секцию исследований глубоких обзоров неба Итальянского союза астрономов-любителей.

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