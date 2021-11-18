Астроном-любитель открыл карликовую галактику

Итальянский астроном-любитель Джузеппе Донателло открыл карликовую галактику в созвездии Рыб, изучая общедоступные фотографии обзора DESI legacy imaging surveys. Его открытие подтверждено профессиональными испанскими астрофизиками во главе с Дэвидом Мартинесом-Дельгадо из Института астрофизики Андалусии, которые воспользовались более детальными изображениями, полученными с помощью Национального телескопа Галилео на Канарских островах. Статья об этом опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Обработав все данные и выполнив фотометрическую калибровку, профессионалы подтвердили, что находка астронома-любителя действительно представляет собой новую карликовую галактику, однако требуются еще дополнительные исследования и более мощные телескопы для того, чтобы понять, нужно ли считать эту находку спутником Галактики Треугольника (M33), либо независимым объектом. В первом случае она также окажется первым известным спутником M33. Для разрешения этого вопроса необходимо выяснить точное расстояние до карликовой галактики, обозначаемой теперь как Pisces VII / Tri III, и оценить взаимное движение двух этих объектов. В этом ученым помогут либо космический телескоп Hubble, либо наземные 8-метровые или 10-метровые телескопы.