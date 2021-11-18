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Бактерии помогут добывать редкоземельные элементы из руды

InScience
48 минут назад

Американские ученые предложили использовать бактерий Gluconobacter oxydans, растворяющих руду, для получения редкоземельных элементов. Этот метод может прийти на смену дорогим, энергозатратным и опасным для окружающей среды технологиям очистки руды. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

Бактерии помогут добывать редкоземельные элементы из руды
Фото: PiqselsPiqsels

«Мы пытаемся разработать экологически безопасный метод получения редкоземельных элементов из горных пород при низких температурах и низком давлении», — рассказал Баз Барстоу из Корнеллского университета.

Редкоземельные элементы, получаемые из руды, крайне важны в современной жизни. Однако процесс их очистки дорого стоит и представляет опасность для окружающей среды. Поэтому ученые из Корнеллского университета предложили использовать бактерий для получения редкоземельных элементов из руды. Они показали, что генно-модифицированные бактерии Gluconobacter oxydans могут стать основой для новой технологии очистки, которая будет соответствовать по стоимость и эффективности традиционным методам, и при этом не нанесет ущерба окружающей среде.

Редкоземельные элементы необходимы для создания электронной техники, ветрогенераторов, электромобилей, проводов, светодиодов, аккумуляторов и много другого. Их производство требует огромных затрат. Так, например, в США на производство 10 тонн редкоземельных элементов в год требуется около 71,5 млн. тонн руды. Методы получения основаны на растворении породы горячей серной кислотой и дальнейшем использовании органических растворителей.

G. oxydans известна тем, что в процессе жизнедеятельности вырабатывает кислоту, растворяющую горные породы. Бактерии используют ее для извлечения фосфатов из редкоземельных минералов. По очереди отключая различные гены в геноме G. oxydans, ученые проанализировали функции 2733 их них, чтобы определить, какие именно позволят получать редкоземельные элементы в промышленных масштабах.

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