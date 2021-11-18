Бактерии помогут добывать редкоземельные элементы из руды

Американские ученые предложили использовать бактерий Gluconobacter oxydans, растворяющих руду, для получения редкоземельных элементов. Этот метод может прийти на смену дорогим, энергозатратным и опасным для окружающей среды технологиям очистки руды. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

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«Мы пытаемся разработать экологически безопасный метод получения редкоземельных элементов из горных пород при низких температурах и низком давлении», — рассказал Баз Барстоу из Корнеллского университета.

Редкоземельные элементы, получаемые из руды, крайне важны в современной жизни. Однако процесс их очистки дорого стоит и представляет опасность для окружающей среды. Поэтому ученые из Корнеллского университета предложили использовать бактерий для получения редкоземельных элементов из руды. Они показали, что генно-модифицированные бактерии Gluconobacter oxydans могут стать основой для новой технологии очистки, которая будет соответствовать по стоимость и эффективности традиционным методам, и при этом не нанесет ущерба окружающей среде.

Редкоземельные элементы необходимы для создания электронной техники, ветрогенераторов, электромобилей, проводов, светодиодов, аккумуляторов и много другого. Их производство требует огромных затрат. Так, например, в США на производство 10 тонн редкоземельных элементов в год требуется около 71,5 млн. тонн руды. Методы получения основаны на растворении породы горячей серной кислотой и дальнейшем использовании органических растворителей.