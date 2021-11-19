Новая ошибка Windows 11 вызвала «синий экран смерти»

Проблемный аудиодрайвер Intel стал причиной появления «синего экрана смерти» (BSOD) на Windows 11. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

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Новые неполадки связаны с совместимостью аудиодрайверов Intel Smart Sound Technology (SST) и Windows 11 версии 21H2. Intel SST работает с процессорами Intel Core и Intel Atom для обработки звуков в системе. По жалобам пользователей ОС, после обновления операционной системы от Microsoft до версии 21H2 на компьютерах стал часто появляться «синий экран смерти».

Microsoft уже признала проблему и подтвердила, что появление BSOD вызывает драйвер от Intel. Чтобы избежать появления новых ошибок, в компании ограничили развертывание обновления Windows 11 среди компьютеров, работающих с драйвером SST.

«Чтобы решить проблему, вам нужно будет уточнить у производителя вашего устройства, доступен ли обновленный драйвер, и установить его», — рассказали специалисты корпорации.