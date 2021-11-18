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«Почта России» показала на видео первый полет нового беспилотника

Александр Кузьмин
59 минут назад

«Почта России» протестировала новый беспилотник. Видео первого полета, проведенного совместно с «Аэромакс» в ЯНАО опубликовано в YouTube-канале компании.