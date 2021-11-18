«Почта России» показала на видео первый полет нового беспилотника

«Почта России» протестировала новый беспилотник. Видео первого полета, проведенного совместно с «Аэромакс» в ЯНАО опубликовано в YouTube-канале компании.«На испытаниях летал SH-350, который может отвезти 100 кг посылок и писем на расстояние до 150 км. Его крейсерская скорость — 90 км/ч, а лететь он может 5 часов подряд. А еще он благополучно доберется до пункта назначения даже в самый суровый снег, град и ветер», – говорится в сообщении.Беспилотную доставку в ЯНАО планируют запустить до конца 2024 года.