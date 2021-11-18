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Ученые назвали идеальную продолжительность объятий

Мир24иещё 1
1 час назад

Ученые выяснили идеальную продолжительность объятий, чтобы они вызывали приятные ощущения. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Psychologica.

Ученые определили идеальную продолжительность объятий
Фото: ТРК «МИР» / Елизавета ШагаловаТРК «МИР» / Елизавета Шагалова

Исследование проводили специалисты из университета Голдсмит (Лондон). В эксперименте приняли участие 48 добровольцев и еще один человек, которого они обнимали на протяжении разного времени – от 1,5 до 10 секунд. Кроме того, использовался разный способ объятий – крест-накрест (когда руки людей расположены симметрично) или шея-талия.

Участникам испытаний также завязали глаза для исключения визуального восприятия.

После испытуемые заполнили анкету и описали свои ощущения во время эксперимента. Оказалось, что наиболее приятные и теплые чувства вызывали объятия на протяжении пяти или десяти секунд. Менее приятными оказались объятия, длившиеся одну секунду. Их вид на ощущения никак не повлиял.

Специалисты планируют продолжать изучать восприятие тактильных ощущений и выяснить, какие объятия считаются чересчур долгими, а какие наиболее приятными.

Американке после вакцинации против коронавируса выписали рецепт на необычное лекарство. Жительница Нью-Йорка Эвелин Шоу с начала пандемии не обнимала своих родственников и соблюдала дистанцию. Однако после получения второй дозы прививки лечащий врач разрешил тактильный контакт.

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