Названа наиболее уязвимая к коронавирусу группа россиян

«Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме. Курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», — говорится в заявлении.