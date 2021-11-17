Apple предложила клиентам самим ремонтировать айфоны

Компания Apple с 2022 года начнёт продавать оригинальные комплектующие и инструменты для самостоятельного ремонта айфонов. Первыми станут доступны детали для iPhone 12 и iPhone 13. Владельцы гаджетов смогут сами поменять в них аккумуляторы, экраны и камеры. После ремонта на дому гарантия на гаджеты не пропадёт, если пользователь не повредит устройство.

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Детали для самостоятельного ремонта айфонов начнут продавать в 2022 году. Сначала они поступят в продажу в США, а затем в других странах. Купить их можно будет на официальном сайте Apple. Компания обещает скидки для тех, кто сдаст вышедшие из строя детали на переработку.

Первыми возможность самостоятельно отремонтировать смартфоны получат владельцы iPhone 12 и iPhone 13, а потом к ним присоединятся обладатели компьютеров Mac с чипами M1. Пока список комплектующих для самостоятельной замены ограничен камерами, аккумуляторами и экранами. В будущем количество доступных запчастей увеличат.

Apple выложит подробные инструкции по ремонту гаджетов. При этом в компании подчёркивают, что заниматься самостоятельной починкой устройств лучше тем, у кого уже есть такой опыт. Как пишет TechCrunch, после ремонта на дому гарантия на гаджет сохранится, только если пользователь не повредит его ещё больше.

Недавно Apple обвинили в том, что она намеренно усложнила процесс замены экрана в iPhone 13. Как выяснилось, при замене дисплея в кустарных условиях у гаджетов перестаёт работать функция Face ID. Сотрудники неавторизованных мастерских считают, что таким образом компания хочет вынудить пользователей обращаться только в официальные сервисные центры.