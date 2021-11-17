Ученые разработали прототип телефона для собак

В Великобритании разработали прототип телефона для собак DogPhone. С помощью устройства питомцы смогут звонить хозяевам по видеосвязи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Университета Глазго.

Фото: www.gla.ac.uk www.gla.ac.uk

Отмечается, что исследования проводились на десятилетнем лабрадоре по кличке Заг, который принадлежит одному из создателей телефона.

DogPhone представляет собой мягкий мяч, на котором установлен акселерометр. Когда собака поднимает и трясет устройство, акселерометр регистрирует движение и инициирует видеозвонок на компьютер хозяина.

Испытания продолжались три месяца, за это время ученые провели около 60 экспериментов. Пока ученые не могут сказать, насколько осознанны были звонки, которые совершал лабрадор, однако иногда пес демонстрировал заинтересованность увиденным.

По словам авторов исследования, сейчас на рынке представлены сотни "умных игрушек" для домашних животных.