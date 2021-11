«Есть ли там планеты, способные поддерживать жизнь?»

Миссия получила название TOLIMAN (Telescope for Orbit Locus Interferometric Monitoring of our Astronomical Neighbourhood) – в честь древнего арабского названия Альфа Центавра. Отличительной особенностью телескопа будет очень узко сформулированная задача: поиск небольших каменистых планет в зоне обитаемости. Так астрономы обозначают зону вокруг звезды, где условия на планете будут близки к земным и смогут обеспечить существование жидкой воды, а следовательно – и жизни. Ключевые для этого параметры – яркость светила и расстояние до него.