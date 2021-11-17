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Instagram начал требовать у пользователей видеоселфи для подтверждения личности

Газета.Ru
34 минуты назад

Instagram стал запрешивать видеоселфи для подтверждения личности пользователя, об этом сообщает портал The Verge.

Instagram начал требовать у пользователей видеоселфи
Фото: ReutersReuters

Соцсеть блокирует доступ к учетной записи пользователя и требует отправить видеоселфи для подтверждения того, что аккаунтом владеет реальный человек, а не бот.

При этом камера должна находится на уровне глаз пользователя, а взгляд не должен быть направлен вниз. Таким образом, человек должен снять себя со всех сторон.

Как отметила администрация социальной сети, платформа не использует технологию распознавания лиц. Также в соцсети подчеркнули, что проверка личности осуществляется только в том случае, если пользователь проявлял подозрительную активность, например поставил слишком много лайков.

Видео просматривает команда сотрудников Instagram, а сам файл соцсеть хранит не более 30 дней.

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