Instagram начал требовать у пользователей видеоселфи

Instagram стал запрешивать видеоселфи для подтверждения личности пользователя, об этом сообщает портал The Verge.

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Соцсеть блокирует доступ к учетной записи пользователя и требует отправить видеоселфи для подтверждения того, что аккаунтом владеет реальный человек, а не бот.

При этом камера должна находится на уровне глаз пользователя, а взгляд не должен быть направлен вниз. Таким образом, человек должен снять себя со всех сторон.

Как отметила администрация социальной сети, платформа не использует технологию распознавания лиц. Также в соцсети подчеркнули, что проверка личности осуществляется только в том случае, если пользователь проявлял подозрительную активность, например поставил слишком много лайков.